WSA. PIT od sprzedaży nieruchomości niewykorzystywanej w działalności

Jeżeli nieruchomość nie spełnia definicji środka trwałego z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to jej sprzedaż nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a ww. ustawy. Przychód z tytułu tej transakcji nie może zostać zaliczony do źródła działalności gospodarczej lecz do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.