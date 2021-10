WSA. Odliczenie VAT od wydatków związanych z kamperem

Z uwagi na to, że kamper przedsiębiorcy jest samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, stąd nie dotyczy go wynikające z art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług ograniczenie prawa do odliczania kwoty podatku naliczonego. W przypadku takiego samochodu, podatek naliczony podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ww. ustawy również wtedy, kiedy pojazd ten będzie używany częściowo na potrzeby prywatne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jak wskazał we wniosku o interpretację, stanie się on właścicielem pojazdu (kamper) o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony (kamper będzie zarejestrowany jako samochód specjalny M1) w związku z czym będzie ponosił szereg wydatków, które będą wyszczególnione w fakturach zakupowych (m.in. wydatki na nabycie pojazdu, koszty eksploatacyjne związane z pojazdem np. paliwo). Przedsiębiorcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia kampera.

Kamper będzie wykorzystywany częściowo na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (m.in. będzie on wynajmowany innym podmiotom gospodarczym), a częściowo na potrzeby prywatne przedsiębiorcy. W związku z tym wydatki związane z pojazdem będą w tym przypadku ponoszone częściowo w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a częściowo w innych celach (prywatnych).

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy będzie uprawniony do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na pojazd pod warunkiem, jednakże będzie obowiązany opodatkować podatkiem VAT każdorazowe przekazanie pojazdu na własne cele prywatne. W jego opinii - tak.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, skoro kamper będzie wykorzystywany częściowo na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorcy opodatkowanej podatkiem VAT (m.in. będzie on wynajmowany innym podmiotom gospodarczym), a częściowo na jego potrzeby prywatne, to przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją tego pojazdu, z uwagi na zamiar wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych. W tych okolicznościach przedsiębiorca będzie więc przysługiwało prawo do odliczenia w zakresie, w jakim pojazd będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

