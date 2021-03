WSA. Najem nie zawsze pozbawi zasiłku dla bezrobotnych

W maju 2020 r. podatniczka zgłosiła się w Powiatowym Urzędzie Pracy, celem rejestracji, ale organ odmówił uznania jej za osobę bezrobotną. W odwołaniu podatniczka zarzuciła, że dochód z najmu mieszkania rozlicza wspólnie z małżonkiem. Co prawda całkowity dochód z najmu to 1500 zł, jednak kwota dochodu, która przypada na nią, to 750 złotych miesięcznie. Do odwołania dołączyła PIT-28.

Wojewoda utrzymał w mocy ww. decyzję. Organ odwoławczy powołał treść art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawierający definicję osoby bezrobotnej oraz wskazał, że zgodnie z lit. h tego przepisu oznacza to osobę, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wojewoda podniósł, że skarżąca przedstawiła w Urzędzie umowę najmu lokalu mieszkalnego z 1 lipca 2019 r. (zawartą na okres 12 miesięcy), zgodnie z § 3 umowy odstępne wynosi 1500 zł miesięcznie. Z dołączonego do odwołania PIT-28, wynika, że przychody skarżącej w 2019 r. wyniosły 9000 zł. Tym samym w ocenie organu przychód z najmu za okres od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1500 zł miesięcznie (9000 zł: 6 miesięcy). Skarżąca rozliczyła całość kwoty najmu. Organ wskazał, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosiło 2600 zł. Zatem osiągany przez skarżącą pr...