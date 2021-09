WSA. Kasy online w gastronomii: Nie liczy się konsumpcja

Podatnik prowadząc sklep, w którym sprzedawane są gotowe do spożycia, przygotowane wcześniej przez pracowników, kurczaki świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że sprzedaż tych produktów odbywa się poza ladami grzewczymi oraz fakt, że kurczaki nie mogą być konsumowane w sklepie z uwagi na brak miejsc do konsumpcji. Zobowiązany jest zatem do prowadzenia w tej placówce ewidencji sprzedaży od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kas on-line - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.