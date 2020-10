WSA. Hotel może odliczyć VAT od usług gastronomicznych

Pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r. art. 88 ust. 1 pkt. 4 lit a ustawy o podatku od towarów i usług, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych i gastronomicznych, z uwagi na treść art. 176 Dyrektywy 112 nadal ma prawo do odliczeń określonych w uchylonym przepisie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zakwaterowania (PKD 55). Jest właścicielem hotelu, świadczy usługi zakwaterowania (usługi hotelarskie) zarówno na rzecz konsumentów, jak i podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług. W zależności od wybranej przez gościa hotelowego opcji zakwaterowania, przedsiębiorca oferuje zakwaterowanie z wliczonym w cenę noclegu śniadaniem lub zakwaterowanie bez śniadania. Śniadania przygotowuje we własnym zakresie.

W ramach świadczonych usług hotelarskich, poza śniadaniami, przedsiębiorca zamierza oferować gościom hotelowym także inne posiłki, w tym obiady oraz kolacje. Dążąc do zapewnienia gościom hotelowym posiłków, zainteresowany planuje nabywać od podmiotu trzeciego usługi gastronomiczne (obiady, kolacje, etc.), które to usługi odsprzedawane będą gościom hotelowym.

Przedsiębiorca planuje również stosować tzw. "overbooking", tj. przyjmować rezerwacje większej liczby gości niż jest w stanie pomieścić w hotelu. Celem powyższego jest maksymalizacja przychodów oraz ograniczenie strat, które powstają wskutek niezrealizowania niektórych rezerwacji (no show). W przypadku pełnej realizacji rezerwacji w hotelu, przedsiębiorca zobowiązany będzie nabywać we własnym imieniu usługi zakwaterowania (hotelowe) dla gości objętych overbookingiem. Podmioty, od których będzie nabywać usługi gastronomiczne oraz noclegowe będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Nabywane usługi będą dokumentowane fakturami.

Działalność przedsiębiorcy opodatkowana jest na zasadach innych niż określone w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie od podmiotów trzecich usług gastronomicznych i noclegowych przeznaczonych do dalszej odprzedaży gościom hotelowym. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W opinii organu nie można samych usług zakwaterowania czy wyżywienia utożsamiać z usługami turystyki, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., gdyż stanowią one usługi o odmiennym charakterze. Na poparcie swych racji organ wskazał na orzeczenie TSUE z 22 października 1998 r. w sprawach C-308/96 i C-94/97, z którego wynika, wprost, że podmiotu prowadzącego hotel nie można niejako "z urzędu" uznawać za świadczącego usługi turystyczne, jeżeli oferuje wyłącznie usługę hotelową, a nie usługę kompleksową, której jednym z elementów jest nocleg. Trybunał orzekł także, że art. 26 VI Dyrektywy ma zastosowanie również do tych podmiotów, które nie są formalnie biurami podróży, ale oferują zorganizowany wypoczynek we własnym imieniu i w tym celu nabywają usługi od innych podatników. Zdaniem Trybunału, powyższy przepis ma zastosowanie do podatnika będącego właścicielem hotelu, który w zamian za cenę obejmującą pakiet usług w sposób ciągły oferuje swoim klientom, poza zakwaterowaniem, również np. transport oraz wycieczki autokarowe, gdy usługi transportowe nabywane są od innego podatnika.

Dyrektor KIS stwierdził, że nabywając usługi noclegowe i gastronomiczne przeznaczone do dalszej odprzedaży gościom hotelowym, które nie mają związku ze świadczeniem usług turystycznych - przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup tych usług od innych podmiotów.

Sprawa trafiła d...