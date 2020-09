WSA. Hotel może odliczyć VAT od usług gastronomicznych

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik prowadzący hotel. W ramach świadczonych usług hotelarskich zapewnia gościom hotelowym posiłki - gość hotelowy może wybrać opcję zakwaterowania z wliczonym w cenę noclegu śniadaniem lub opcję zakwaterowania bez śniadania. Ponadto, gość może wykupić inny posiłek w restauracji hotelu. W celu zapewnienia śniadań i innych posiłków podatnik zawarł umowę o świadczenie usług gastronomicznych, na mocy której nabywa od podmiotu niezależnego kompleksowe usługi gastronomiczne i cateringowe ("Operator"), co zostaje udokumentowane w wystawianych na jego rzecz fakturach. Przedmiotowe usługi prowadzone są na terenie restauracji znajdującej się w budynku hotelu. Podatnik następnie sprzedaje całościową usługę gastronomiczną gościom hotelowym. Operator prowadzi na terenie restauracji hotelu działalność gastronomiczną na zasadzie wyłączności. Zgodnie z umową operator - za świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych - otrzymuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie powiększone o należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Zdaniem podatnika, z uwagi na fakt, że nabywa on usługi gastronomiczne w celu świadczenia usług turystyki, a do ich opodatkowania mają zastosowanie ogólne zasady, to z tytułu nabycia takich usług gastronomicznych przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych od operatora. Wyłączenie prawa do odliczenia w przypadku podatnika świadczącego usługi turystyki, w ramach których refakturuje on na rzecz innych podatników usługi gastronomiczne, jest sprzeczne z przepisami prawa unijnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W opinii organu podatkowego, podatnik nabywa usługi gastronomiczne, a następnie odsprzedaje je w ramach świadczenia usług hotelarskich, bądź też odrębnie jako usługi gastronomiczne. Nie ma więc tu mowy o świadczeniu przez podatnika usług turystyki, które mają charakter usługi złożonej. Ponadto, charakter działalności podatnika nie pozwala na uznanie go np. za biur...