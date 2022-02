WSA. Faktury błędnie oznaczone MPP w ewidencji VAT

Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego to przedsiębiorca ma dokonać, zamiast sprzedającego, kwalifikacji transakcji pod względem jej przedmiotu, tj. zaliczenia towaru do grupy towarów enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, rozpoznania wielkości obrotu brutto - powyżej 15 000,00 zł oraz dokonania oceny czy sprzedający prawidłowo lub nie oznaczył transakcję poprzez zawarcie w treści faktury oznaczenia MPP - mechanizm podzielonej płatności. Jednocześnie organ nie wskazał w treści interpretacji przepisów, które nakładałyby na odbiorcę faktury takich obowiązków - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.