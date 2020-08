WSA. Dowody dokumentujące stawkę 0% przy WDT

Dowodami, od których wskazania uzależnione jest uznanie dostawy za WDT opodatkowane stawką 0%, są dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zatem, nie chodzi o to, by każdy z osobna dowód potwierdzał, że towary zostały dostarczone do miejsca wskazanego na fakturze, ale aby wszystkie dowody oceniane łącznie potwierdzały tę okoliczność.