WSA. 8,5% stawka ryczałtu: Nie każdy informatyk jest programistą

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że Urząd Statystyczny zaklasyfikował jego usługi jako "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego" z adnotacją "o ile wiodący charakter nadają im usługi pomocy technicznej w zakresie IT". Działalność którą wykonuje to konsultacje z zakresu systemów w zakresie ich wdrażania oraz utrzymania. Firma przedsiębiorcy oferuje produkty, które są systemami informatycznymi zakwalifikowanymi w tzw. informatyce w zarządzaniu. System ten wykorzystuje się do zarządzania oraz optymalizacji procesów biznesowych przedsiębiorstw poprzez ich automatyzację. Przedsiębiorca zaznaczył, że nie jest programistą i nie świadczy usług z zakresu tworzenia kodu, a jedynie rozpisuje wymagania programistom odnośnie do tego co ma zostać zaimplementowane w systemie klienta. Nie jest również odpowiedzialny za konfigurację systemu oraz za integrację systemów przy wykorzystaniu produktów.

Przedsiębiorca zwrócił się z pytaniem, czy zakres ww. usług kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy. W ocenie organu system komputerowy, bez względu na stosowane nazewnictwo, to oprogramowanie wspomagające prowadzenie przedsiębiorstwa. Świadczone przez przedsiębiorcę usługi są związane z konfigurowaniem systemu, a skoro system ten stanowi oprogramowanie, to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem. Uznał również, że system wchodzi w zakres pojęcia "oprogramowanie", zatem usługi doradztwa z nim związane spełniają przesłankę wykluczającą możliwość zastosowania stawki 8,5%.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który przyznał rację przedsiębiorcy: