Wpływ rozbiórki na wartość początkową nowego budynku

Przedsiębiorca przystąpił do rozbudowy stanowiącej środek trwały w jego działalności budynku (A), jednakże w toku rozbudowy o część B stwierdził, że racjonalną z punktu widzenia gospodarczego i ekonomicznego, jest decyzja o wyburzenia środka trwałego A oraz niezakończeniu inwestycji B i na ich miejscu wybudowanie nowego budynku (C). Czy koszty wyburzenia A i B podniosą wartość początkową nowo budowanej C?

Do wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z ich wytworzeniem od momentu rozpoczęcia inwestycji aż do momentu przekazania do używania stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używa...