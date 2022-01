Wpływ pandemii na przygotowanie sprawozdania finansowego

Do najbardziej istotnych kwestii okresowego raportowania jednostki niewątpliwie należy założenie kontynuacji działalności. W obecnej sytuacji panującej pandemii i nieprzewidywalności rozwoju sytuacji taka ocena może utrudniona. Co do zasady ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności jest przeprowadzana na dzień publikacji sprawozdania. Przy ocenie nie da się jednak przewidzieć przyszłości, ale dla uzyskania zasadnej pewności jest określenie kondycji finansowej jednostki na dany moment.

Szczegółowe oraz dokładne przeprowadzenie oceny zasadności kontynuowania działalności lub jej braku, jest szczególnie ważne w okresie pandemii. W szczególności biorąc pod uwagę dużą liczbę branż, które negatywnie odczuły jej wystąpienie w roku ubiegłym czy też odczuwa skutki te stopniowo przez cały czas. Najlepszym przykładem tutaj będą kina – które konsekwentnie od długiego czasu notują istotne spadki przychodów wskutek ciągle obowiązujących obostrzeń. Do analizy poza danymi historycznymi należy wziąć pod uwagę zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym i dalszy rozwój pandemii oraz obostrzeń, które mogą istotnie wpłynąć na prowadzoną przez jednostki działalność. Kierownik jednostki dokonując tej oceny, powinien przeprowadzić analizę ryzyka szczególnie pod kątem operacyjnym, finansowym, ale również zdiagnozować wszystkie obszary, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednostka uzna, że istnieje ryzyko braku kontynuacji działalności, wówczas zobowiązana jest do ujawnienia stosownych informacji oraz komentarzy w sprawozdaniu finansowym. Należy pamiętać, że przy założeniu ewentualnego braku zdolności do kontynuacji działalności - jednostka powinna sporządzając sprawozdanie zastosować inne reguły sprawozdawcze.

Kierownictwo danej jednostki zobowiązane jest do dokonania oceny, czy pandemia powoduje, że istnieją przesłanki co do zdolności jednostki do kontynuowania oraz czy założenie kontynuacji działalności jest nadal odpowiednie jako podstawa do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki.

Wynikiem tej oceny będzie skutkowało wprowadzeniem korekt do sprawozdania finansowego (w sytuacji braku kontynuacji działalności) lub wprowadzenie stosownych ujawnień w sprawozdaniu finansowym.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) – przyjęcie założenia kontynuacji działalności zakłada, że:

(...) jednostka będzi...