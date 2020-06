Wpływ COVID-19 na możliwość zaliczenia kar umownych do kosztów uzyskania przychodów

Co istotne, wskazane przepisy nie przewidują bezwzględnego zakazu zaliczania wszystkich kar umownych do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczą one jedynie tych wymienionych wprost, a zatem wynikających z:

wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług albo

zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo

zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Kolejna z wersji tzw. tarczy antykryzysowej (ustawa z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, druk sejmowy nr 382, ustawa uchwalona przez Sejm, dnia 05.06.2020 r. przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu, dalej jako Tarcza 4.0) przygotowana przez ustawodawcę, zawiera szczególne postanowienia dotyczące opisanych wyżej zasad odnoszących się do kar umownych. Zawarto je w dodawanych art. 38t ustawy o PDOP oraz 52zb ustawy o PDOF.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami, wyłączenia zawartego w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP oraz art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PDOF nie stosuje się do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19.

Ustawodawca nie wskazał żadnych dodatkowych wymogów dotyczących omawianego w...