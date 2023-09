Zgodnie z ww. ustawą dokument, aby mógł być określony jako weksel, musi spełnić warunki zawarte w art. 101 Prawa wekslowego, czyli powinien zawierać:

nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono, przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, podpis wystawcy weksla.

Weksle generalnie pełnią funkcję gwarancyjną i zabezpieczają wykonanie zobowiązań wystawcy weksla. Istnieje możliwość, że nie zawsze suma wekslowa jest obu stronom znana w chwili wystawienia weksla. Dzieje się tak w przypadku, gdy strony zawierają umowę ogólną, na mocy której w przyszłości zawierane będą pojedyncze umowy sprzedaży danych towarów. Z racji tego najczęściej spotykanym wekslem w obrocie gospodarczym jest weksel in blanco, w którym zobowiązanie wekslowe wywołujące skutki prawne powstaje dopiero w momencie wypełnienia weksla.

Ujęcie weksli w księgach rachunkowych

Co do zasady sposób ewidencji weksli w księgach rachunkowych zależy od rodzaju weksla: czy są to weksle własne, które zostały wystawione przez jednostkę, czy weksle obce, otrzymane od kontrahentów w celu zabezpieczenia należności.

Wcześniej już wspominane weksle in blanco ewidencjonowane są w księgach rachunkowych wyłącznie pozabilansowo. Zapisy w ewidencji bilansowej pojawią się dopiero z chwilą prawidłowego wypełnienia weksla in blanco. Ewidencja weksla in blanco od strony wystawcy widnieje jako zobowiązanie warunkowe na kontach zespołu 290, natomiast od strony otrzymującego weksel będzie to należność warunkowa na kontach zespołu 291. Po stronie Ma ujmowana jest wartość weksli obcych przekazanych kontrahentom lub do dyskonta do banku. Po stronie Wn ujmowane jest wygaśnięcie zobowiązania warunkowego z chwilą wykupu weksla przez dłużnika lub jego zwrotu.

Weksle obce

Są to weksle, które otrzymujemy od kontrahenta w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu świadczonych usług bądź sprzedaży towarów lub materiałów. Tego typu weksle zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych i ewidencjonowane są na koncie zespołu 1.