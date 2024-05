Wartość początkowa środka trwałego w oparciu o wycenę biegłego

Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały odpowiednio został nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz brak jest możliwości ustalenia tej wartości (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie. Przepis art. 22g ust. 9 ustawy o PIT nie może służyć podnoszeniu rynkowej wartości nieruchomości dzięki odwołaniu się do ich aktualnych cen na rynku nieruchomości.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca prowadzący jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, który rozlicza się podatkiem liniowym. W roku 2017 i 2019 zakupił trzy używane nieruchomości w celu wyremontowania ich i przeznaczenia na wynajem lokali usługowych. Wszystkie lokale zostały nabyte w ramach licytacji dokonanej przez komornika - przez co ich początkowa wartość została znacznie zaniżona w porównaniu do wartości rynkowej. Budynki zostały wprowadzone do środków trwałych i amortyzowane od momentu ich nabycia. Od początku została zastosowana 10% stawka amortyzacji. W ciągu kolejnych lat przeszły remonty, które w większości miały na celu przywrócenie ich pierwotnego stanu technicznego i zdolności użytkowej, naprawę i wymianę zużytych elementów, miały one charakter odtworzeniowy, przywracający pierwotną wartość użytkową i nie zmieniający jego charakteru, w związku z czym wydatki w tym zakresie zostały wliczone do kosztów uzyskania przychodów. W chwili obecnej okolica, w której znajdują się lokale została rozbudowana, otworzyły się nowe firmy, została poprawiona infrastruktura drogowa, w związku z czym wartość lokalnych nieruchomości jest dużo wyższa niż w momencie, kiedy nabyte zostały budynki. Aktualnie lokale we wszystkich budynkach są wynajmowane. W związku z tym, że obecnie wartość tych budynków jest dużo wyższa niż w momencie ich nabycia, przedsiębiorca ponownie wycenił wartość obu nieruchomości - wyceny tej dokonała firma zajmująca się wyceną nieruchomości. Otrzymał operaty szacunkowe wartości odtworzeniowej budynku.

W związku z powyższym przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy jest możliwe ustalenie nowych wartości miesięcznych amortyzacji dla tych budynków z uwzględnieniem ich wyższej wartości wykazanej w operatach szacunkowych oraz czy po dokonaniu nowej wyceny i doszacowaniu nieruchomości będzie możliwe dokonywanie odliczeń amortyzacji wynikłej z różnicy między amortyzacją dokonaną a wynikającą z nowo oszacowanej wartości budynków. Jego zdaniem, w związku z tym, że cena nabycia nieruchomości była bardzo zaniżona i że obecnie takie nieruchomości mają wyższą wartość rynkową, ich ponowna wycena i zastosowanie wyższych miesięcznych odpisów amortyzacyjnych jest zasadne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane - cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 2 tejże ustawy w razie wytworzenia we własnym zakresie za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się koszt wytworzenia.

Zgodnie z art. 22g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniej...