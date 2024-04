W marcu ceny wzrosły tylko o 2 proc. Kwiecień będzie gorszy

W marcu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2 proc. rok do roku – wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Początkowe szacunki wskazywały na nieco niższy wskaźnik (1,9 proc.). Eksperci Konfederacji Lewiatan oceniają, że to ostatni miesiąc, w którym odnotowano tak niewielki wzrost cen. Będzie to głównie efekt wycofywania się rządu z tarcz antyinflacyjnych oraz nadal wysokiego punktu odniesienia z 2023 r.