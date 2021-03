VAT zamiast zwolnienia na paragonie: Błąd nie zmusza do zapłaty podatku

Spółka została założona w kwietniu 2020 r. Działalność Spółki polega na sprzedaży internetowej rzeczy używanych i nowych, tj. artykuły dekoracyjne, wystroju wnętrz, drobne meble, zabawki, używane ubrania. Spółka chcąc skorzystać ze zwolnienia z VAT do 200 000 zł nie naliczała podatku od sprzedaży. Od września 2020 r. ze względu na przekroczenie sprzedaży 20 tysięcy złotych spółka zakupiła kasę fiskalną. Podczas zakupu poinformowała serwis, iż jest zwolniona i nie nalicza VAT. Serwis ustawił VAT na 23% informując, że nie ma to znaczenia. Aktualnie w procesie uzyskania dofinansowania kosztów zakupu kasy fiskalnej spółka została poinformowana, że jeżeli nabija VAT na kasie to ten VAT należy będzie zapłacić i zwolnienie tu nie obowiązuje.

Spółka chciała wiedzieć co może zrobić, aby móc skorzystać ze zwolnienia z VAT. Błąd nie wynika z winy spółki, a z winy serwisu kasy fiskalnej. W związku z tym, we wniosku o interpretację, zapytała czy musi rozliczyć pomyłkowo naliczony podatek i w jaki sposób dokonać sprostowania zaistniałej sytuacji.

Zdaniem spółki, wprowadzona ewidencja korekt sprzedaży rejestrowanej na kasie, z której wynika kwota korekty i podatku jest prawidłowym sposobem uprawniającym ją do przyjęcia, iż sprzedaż z wykazanym podatkiem jest sprzedażą zwolnioną z podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe:

Kasa rejestrująca, a w szczególności pamięć fiskalna kasy, zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję podatnika (również podmiotów wykonujących serwis techniczny kas rejestrujących), co oznacza, że dane raz wprowadzone do kasy (transakcja zakończona wydrukowaniem paragonu) nie podlegają już modyfikacji. Korekta danej transakcji (treści paragonu fiskalnego) jest możliwa jedynie przed wydrukowaniem paragonu, czyli zapisaniem danych w pamięci fiskalnej. Jednakże zakaz ingerencji w pamięć fiskalną nie oznacza zakazu korekty samej transakcji sprzedaży, gdyż to dokumentacja kasowa transakcji nie podlega korekcie, a nie sama transakcja sprzedaży (w istocie obowiązuje jedynie zakaz zmiany treści paragonu).

§ 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących określa, w jaki sposób należy dokonać korekty ewidencji w sytuacji wystąpienia oczywistej pomyłki. Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która ma miejsce w momencie sprzedaży, bądź niezwłocznie po niej. O oczywistej pomyłce można mówić również w sytuacji, gdy sprzedawca zaewidencjonuje na kasie sprzedaż towarów, której nie było - np. klient kupuje pomidory, gruszki, i ziemniaki, a sprzedawca zaewidencjonuje dodatkowo także ce...