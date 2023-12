VAT: Wycofanie firmowego lokalu użytkowego do majątku osobistego

Przedsiębiorca zamierza wycofać lokal użytkowy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego. Lokal nabył od osoby fizycznej bez VAT i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Poniósł nakłady stanowiące 10% wartości środka trwałego. Od lokalu nie odliczono podatku VAT. Czy przy wycofaniu lokalu należy odprowadzić podatek VAT?