VAT: Wliczanie do obrotu kwoty otrzymanej z napiwków

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się firma, która zamierza zawrzeć umowę z restauracją. W ramach umowy współpracy z restauracją do jej obowiązków i jej podwykonawców będzie należeć: kierowanie gości restauracji do stolików, podawanie gościom restauracji menu, zbieranie zamówień na posiłki i napoje, serwowanie/podawanie do stolików zamówionych posiłków i napojów (w tym napojów takich jak kawa i herbata oraz wszelkich napoi alkoholowych), wystawiania w imieniu restauracji faktur lub paragonów za zamówione posiłki i napoje, przyjmowanie zapłaty, sprzątanie stolików po gościach. Oprócz wynagrodzenia za świadczone usługi, firma będzie otrzymywać również napiwki wypłacane przez klientów restauracji. Zgodnie z zawartą umową współpracy cała kwota napiwków ma trafiać do firmy. Usługi oferowane klientom rozliczane są w oparciu o ogólnodostępny cennik (menu) lub z umów (imprezy zorganizowane) z klientem, w oparciu o te umowy. Ponadto, napiwki są obowiązkowe bez względu na obsługiwaną ilość osób (10% zamówienia). Napiwki są dzielone po równo według osób świadczących usługi kelnerskie. Firma otrzymuje informację o kwocie wynikającej z napiwków z jednego dnia.

W związku z powyższym firma zapytała we wniosku o interpretację, czy napiwki powinny być wliczone do obrotu, Jej zdaniem, napiwki, które zostawiane są dla osób obsługujących gości nie stanowią obrotu i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko firmy za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji wskazał:

Z analizy treści art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że pojęcie świadczenia usług jest bardzo szerokie, obejmuje bowiem różnego rodzaju świadczenia niebędące dostawą towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś n...