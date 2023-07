VAT: Uzgodnienie warunków korekty w umowie pomiędzy kontrahentami

W przypadku gdy umowy zawierane z kontrahentami będą zawierać uzgodnienia regulujące warunki obniżenia podstawy opodatkowania świadczonych usług należy uznać, że stanowić będą one dokumentację, o której mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Posiadanie tej dokumentacji będzie uprawniać do obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, przy założeniu spełnienia warunków uzgodnienia przed jej wystawieniem.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że umowy zawierane z kontrahentami zawierają postanowienia, na mocy których jest zobowiązana po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedstawiać kontrahentom protokół odbioru dotyczący świadczonych usług w miesiącu poprzedzającym obejmującym dany protokół odbioru. Kontrahenci na podstawie umowy mają prawo do żądania wyjaśnienia treści protokołu oraz usuwania znajdujących się w nim nieprawidłowości. W związku z prowadzoną działalnością mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy wystawiony protokół będzie zawierać nieprawidłowości, co będzie wiązało się z koniecznością wystawienia faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania wykazaną na fakturze.

Spółka zamierza zawierać w umowach z kontrahentami postanowienia, które będą regulować warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla świadczenia usług określonych w fakturze wystawianej za dany okres rozliczeniowy. Na mocy tych postanowień spółka będzie uprawniona do dokonywania korekt, bez konieczności dodatkowego uzgodnienia treści korekty z danym kontrahentem. Uzgodnienie i udokumentowanie treści faktury korygującej in minus będzie odbywało się między stronami już na etapie umowy, zaś faktury będą wystawiane w sposób zautomatyzowany, po zaistnieniu okoliczności faktycznych określonych w treści uzgodnienia bez podejmowania dodatkowych ustaleń między stronami umowy.

Wątpliwości spółki dotyczą uznania, czy ww. udokumentowanie treści uzgodnienia w umowie stanowi uzgodnienie, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wystarczające dla uznania, że prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstaje w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona została faktura korygująca, w przypadku spełnienia warunków uzgodnienia przed jej wystawieniem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

Z uregulowań zawartych w art. 29a ust. 13 w zw. z art. 29a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług wynika natomiast, że podatnik będzie miał prawo dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego już za okres r...