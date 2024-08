VAT od przekazania bonów MPV i nagród rzeczowych w ramach akcji promocyjnej

W omawianym przykładzie podatnik w celu zwiększenia zysków organizuje akcje marketingowe. Promocje polegają na przekazaniu kontrahentom ulotek będących kuponami uprawniającymi do drobnych nagród rzeczowych. W skład nagród wejdą między innymi: kubki, długopisy, bluzy czy bony towarowe uprawniające do zakupu w sklepie różnych wybranych przez siebie towarów (opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT). Wartość nagród będzie zróżnicowana, mianowicie cena nabycia czasami nie będzie przekraczać 20 zł, natomiast zdarzają się przypadki, gdy przekroczy 100 zł. Podatnik nie będzie wymagał, żadnych świadczeń wzajemnych od kontrahentów oraz odliczył podatek naliczony przy zakupie nagród. Istotnym jest, iż podatnik nie prowadzi ewidencji osób, którym przekazał prezent.

Aby prawidłowo opodatkować taką transakcję, na wstępie należy przywołać art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustaw o VAT) w myśl którego opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa na terytorium kraju. Istotnym jest, iż stosownie do powyższego do uznania, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność. „Odpłatność” oznacza wykonanie czynności za wynagrodzeniem.

W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast „odpłatny” to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Z początku jest więc trudno uznać, iż opisane nieodpłatne przekazanie nagród w ramach akcji marketingowej może zostać opodatkowane podatkiem VAT.

Jednak zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jak i wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Istotnym jest, iż do uznania danej czynności za wchodzącą w przedmiot opodatkowania podatkiem VAT dostawę towarów potrzebne jest jedynie wystąpienie prawa do odliczenia podatku w związku z nabyciem – w tym wypad...