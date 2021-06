VAT: Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów na terenie magazynu

Spółka jest dystrybutorów chemii w Niemczech. Spółka zawarła w 2016 r. umowę ramową z kontrahentem, polską spółką dot. ciągłych dostaw towarów. Z uwagi na ciągły charakter współpracy oraz wolumen dostaw realizowanych na rzecz kontrahenta, umowa przewiduje realizację stałych dostaw do magazynu, zorganizowanego w lokalizacjach istotnych z perspektywy działalności kontrahenta, dokonywanych przez spółkę jako dostawcę. Spółka jako dostawca jest zobowiązana do zapewnienia dostępności towaru w magazynie, bazując na harmonogramach lub prognozach składanych przez kontrahenta. Kontrahent składa cykliczne zamówienia na towary dostarczane do magazynu, w których precyzowana zostaje ilość jednostkowa i rodzaj towaru, (opis towaru) oraz data dostarczenia do magazynu. Kontrahent jest uprawniony do pobierania towarów z magazynu i ich dalszego procesowania. Kontrahent jest zobowiązany prowadzić księgi odbioru, przechowywania i utylizacji produktów w magazynie. Strony uznają, że umowa sprzedaży zostaje zawarta między kontrahentem a spółką w momencie pobrania towaru z magazynu przez kontrahenta, w wyniku czego własność produktów przechodzi na kontrahenta. Rozliczenie za dostarczone towary, zgodnie z umową, odbywa się ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Kontrahent, przedstawia dane dot. poziomu zużycia (faktycznego pobrania) zapasu towaru z magazynu, a co za tym idzie faktycznie dokonanych dostaw towaru przez spółkę, w postaci raportu konsumpcyjnego przygotowanego na ostatni roboczy dzień miesiąca. W tym samym dniu, na podstawie raportu generowana jest faktura dot. dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Zgodnie z treścią umowy, to kontrahent jest zobowiązany, z upoważnienia spółki, do wystawiania faktur w imieniu spółki (kwestia samofakturowania została uzgodniona przez strony w odrębnej umowie).

Spółka chciała wiedzieć, czy obowiązek podatkowy z tytułu dostaw do magazynu będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy o VAT, tj. z upływem okresu rozliczeniowego ustalonego z kontrahentem. W ocenie spółki - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Przy czym zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usług...