VAT. Kiedy nabywca ponosi odpowiedzialność podatkową

Na gruncie prawa podatkowego wierzycielem jest urząd skarbowy, który może żądać świadczenia zarówno od dostawcy jak i nabywcy. W myśl bowiem art. 107 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe podatnika w określonych przypadkach odpowiadają solidarnie osoby trzecie.

Art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, że pojęcie „podatnik” ma charakter zindywidualizowany, a więc jest to jeden podmiot. Zgodnie z tym przepisem podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca obowiązkowi podatkowemu. Jednak art. 7 § 2 tejże ustawy otwiera możliwość ustanawiania podatnikami także innych podmiotów. Daje więc w pewnym sensie podstawę do istnienia odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe drugiej strony transakcji.

Odpowiedzialność solidarna w VAT

Odpowiedzialność solidarną nabywców określonych rodzajów towarów wprowadzona została do ustawy o VAT niemal przed siedmioma laty. Krok ten motywowany był dużą skalą nadużyć w zakresie tego podatku. Polegały one zdaniem fiskusa na rejestracji nieuczciwego podmiotu w charakterze podatnika czynnego, przy braku zaległości podatkowych przed dokonaniem nadużycia. Następnym krokiem było wykazanie fikcyjnej transakcji sprzedaży. Generowała ona podatek. Stanowił on u sprzedawcy podatek należny, o którego zwrot występował on do urzędu skarbowego. Po uzyskaniu w ten sposób nienależnej korzyści majątkowej podmiot taki znikał z obrotu prawnego dokonując wyrejestrowania. Ustawodawca w takiej sytuacji uznał, za uzasadnione wystąpienie z żądaniem zwrotu nienależnie otrzymanego naliczonego VAT do nabywcy towaru w takiej transakcji.

Rozumowanie takie, słusznie nie zyskało aprobaty podatników i doradców podatkowych. Tytułem przykładu przytoczyć można ocenę Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.z o.o. Uznał on instytucję odpowiedzialności solidarnej nabywcy za „patologiczne rozwiązanie legislacyjne”. Jest ono dowodem „całkowitego braku koncepcji przebudowy VAT-u w celu zahamowania spadku jego efektywności fiskalnej i przeciwdziałania przestępczości podatkowej”. Przerzucenie odpowiedzialności za brak zapłaty przez dostawcę na nabywcę jest rozwiązaniem całkowicie błędnym i szkodliwym, represjonującym uczciwych podatników”.

Negatywne opinie nie skłoniły ustawodawcy do rezygnacji z tego rozwiązania. Po licznych modyfikacjach – co moim zadaniem – świadczy o jego doraźnej roli jaką jest zapewnienie łatwych dochodów budżetowych, odpowiedzialność solidarna funkcjonuje już prawie siódmy rok.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy z 11 marca ...