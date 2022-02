VAT IOSS. Jak sprzedawca internetowy rozlicza VAT od importu towarów

Takim mechanizmem dla e-handlu w tym wydaniu ma procedura VAT IOSS. I tak właśnie jest w przypadku zastosowania tej procedury. Możliwość jej zastosowania ograniczona jest bowiem do przesyłek o wartości do 150 euro.

Co to jest system VAT IOSS

Od 1 lipca 2021 r. import każdego towaru do Unii Europejskiej - bez względu na jego wartość rzeczywistą - podlega co do zasady opodatkowaniu VAT. Jednocześnie od 1 lipca 2021 r. wprowadzono pojęcie sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI). Jest to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa trzeciego do:

podatnika,

osoby prawnej niebędącej podatnikiem, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub

podmiotu niebędącego podatnikiem - głównie do konsumentów z Unii Europejskiej w formule B2C (business to client).

Dotyczy to także przypadków, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie tych towarów.

Jeśli przedsiębiorca sprowadza towary z państw trzecich na rzecz konsumentów z państw Unii Europejskiej, może rozliczyć VAT w jednym okienku. Służy do tego IOSS - importowy punkt kompleksowej obsługi (Import One Stop Shop). Może zarejestrować się w systemie IOSS w Polsce, składać tu miesięczne deklaracje VAT i wpłacać podatek. Unika dzięki temu obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie dostawy towarów. Rejestracji do VAT IOSS należy dokonać na formularzu VII-R.

VAT IOSS obejmuje sprzedaż na odległość towarów, które spełniają łącznie następujące warunki:

są wysyłane lub transportowane spoza Unii Europejskiej w momencie ich sprzedaży,

są wysyłane lub transportowane w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro,

nie podlegają podatkowi akcyzowemu (na przykład alkohol lub wyroby tytoniowe).

System VAT IOSS jest fakultatywny dla podatników. Jednak jeśli już przedsiębiorca przystąpi do IOSS, musisz w nim rozliczać wszystkie transakcje na rzecz konsumentów w Unii Europejskiej. Nie można stosować tej procedury wybiórczo.

Jeśli przedsiębiorca jest zarejestrowany w VAT IOSS, to może rozliczyć VAT w jednym kraju (na przykład w Polsce) niezależnie od tego, do ilu państw Unii Europejskiej są kierowane dostawy importowanych przesyłek. Jedynym warunkiem jest to, aby wartość rzeczywista przesyłki nie przekracza 150 euro.

Procedura IOSS to wielka pomoc dla przedsiębiorców jednak muszą oni zdawać sobie sprawę, iż nie musi być dana raz na zawsze. Mogą ją bowiem utracić. W myśl bowiem art. 138e ust. 13 ustawy o VAT, w przypadku gdy: