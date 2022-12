VAT: Darowizna rodzinie firmowego samochodu wykupionego z leasingu

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w grudniu 2020 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą samochodu osobowego, wykorzystywanego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynsze leasingowe księgowane były w kwocie netto, powiększone o 50% nieodliczonego podatku VAT. Pozostałe 50% kwoty VAT było odliczone jako VAT naliczony. W kwietniu 2022 r. zawiesił działalność gospodarczą. Przedsiębiroca zamierza zakończyć działalność po wcześniejszym wykupie przedmiotu leasingu. Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jego nabycie będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów. Nabycie pojazdu będzie związane z działalnością opodatkowaną tym samym będzie miał prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej wykup samochodu.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy dokonanie darowizny samochodu na rzecz jego żony po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności i następnie wycofanie samochodu na cele prywatne, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Jego zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne i prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania w formie darowizny ww. samochodu na rzecz jego żony.

W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Nieodpłatne przekazanie towaru (nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste podatnika bądź darowizna członkowi najbliższej rodziny podatnika) podlega opodatkowaniu po łącznym spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy, tj. jeżeli:

dokonujący nieodpłatnego przekazania jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

przekazane towary należą do jego przedsiębiorstwa,

przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem, w tym części składowych.

Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej, przez przedsiębiorcę jako czynnego podatnika podatku od towar&oacu...