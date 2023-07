Używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych w VAT

Czy obciążenie pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej? Czy obciążenie to stanowi też dostawę paliwa i wiąże się z obowiązkiem oznaczenia faktury w pliku JPK kodem GTU_02? W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu obciążenia pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych?

Spółka zatrudnia szereg pracowników na podstawie umowy. W związku z szeroką skalą prowadzonej działalności, udostępnia pracownikom, których charakter pracy wymaga stałej mobilności i dyspozycyjności, samochody służbowe do wykonywania zadań służbowych na podstawie zawartych z nimi umów. Spółka pokrywa wszystkie niezbędne wydatki związane z używaniem pojazdu, tj. ubezpieczenie, bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne, badania techniczne, przeglądy okresowe, wymiany opon, oleju i innych płynów zużywanych w wyniku korzystania z pojazdu. Zakupu paliwa dokonuje użytkownik samochodu służbowego (pracownik) korzystając z udostępnionej przez spółkę karty paliwowej lub na podstawie faktury wystawianej na rzecz spółki jako nabywcy towaru.

Zgodnie z zawartą umową o powierzeniu pracownikowi samochodu służbowego, jako pracodawca, spółka wyraża zgodę na wykorzystywanie samochodu służbowego również do celów prywatnych. Świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, stosowany jest tzw. system mieszany obciążania pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych, a przychodem pracownika jest różnica pomiędzy ryczałtowym kosztem potrącanym z wynagrodzenia i nieodpłatnym świadczeniem doliczanym do przychodu.

Odpowiedź:

Ad 1 - Kasa fiskalna

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostały określone w § 2 i § 3 rozporządzenia i wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Stosownie natomiast do § 3 ust. 2 rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Jak stanowi § 2 ust. 2 rozporządzenia w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Zwolnienie wskazane w § 2 rozporządzenia jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Pod poz. 34 załącznika do rozporządzenia, jako sprzedaż dotycząca szczególnych czynności, wymienione zostały: dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzie...