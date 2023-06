Użyczenie mieszkania pracownikowi na gruncie VAT

Na wstępie należy wskazać, iż w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Tak więc, kluczowym dla stwierdzenia opodatkowania będzie przeanalizowanie czy czynność użyczenia lokalu będzie nosiło cechę odpłatności.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego, w zamian za wykonanie usługi przynoszącej korzyść usługobiorcy zostaje wypłacone wynagrodzenie. Musi również istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Przy czym należy pamiętać, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o VAT czynności określone w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Tak więc, co do zasady usługi świadczone nieodpłatnie nie wchodzą w zakres opodatkowania podatkiem VAT, do momentu, aż na nie zostaną zrównane z odpłatnie świadczonymi usługami na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w myśl którego w pewnych okolicznościach nieodpłatne usługi mogą zostać zrównane z tymi świadczonymi odpłatnie.

Stosownie bowiem do treści art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, ora...