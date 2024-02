Uwaga na kasyna kryptowalutowe!

Strona internetowa wykorzystująca domenę stake.com została zidentyfikowana jako oferująca gry hazardowe niezgodnie z przepisami prawa i w związku z tym nazwa domeny została wpisana do Rejestru domen (hazard.mf.gov.pl) 30.03.2020 r. pod poz. 9870. Wpisanie domeny do Rejestru rodzi obowiązek, po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zablokowania dostępu do strony internetowej z terytorium RP i wyświetlenia komunikatu o jej nielegalnym charakterze.