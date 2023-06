Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym – obowiązki podatnika

Sytuacje, w których dochodzi do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem w trakcie roku są dość liczne. Często zresztą wywołane są nie tyle czynnikami zewnętrznymi, ile świadomym działaniem podatnika, który postanawia zmienić w trakcie roku sposób opodatkowania – mimo, iż co do zasady dobrowolne przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku nie jest dopuszczalne.