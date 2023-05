Utracona kaucja w kosztach uzyskania przychodów

Czy utracona kaucja związana z przystąpieniem do aukcji organizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Aukcja OZE) może zostać zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodów? Takie wątpliwości powziął wnioskodawca w interpretacji indywidualnej z dnia 11.05.2023 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.138.2023.1.KW

Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się rozwijaniem infrastruktury wytwarzającej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W związku z prowadzoną działalnością, zdecydował się na przystąpienie do Aukcji OZE. W wyniku tej aukcji, przedsiębiorcy przedstawiający najbardziej korzystną ofertę, otrzymują wsparcie w postaci dopłat do ceny sprzedaży energii. Warunkiem przystąpienia do przedmiotowej aukcji jest opłacenie kaucji, która w przypadku niespełnienia warunków ustaleń przepada na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku ze zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, w tym m.in. pandemią Covid, wnioskodawca nie zdecydował się na przystąpienie do systemu aukcyjnego, pomimo wcześniejszego wygrania aukcji i nie wywiązał się z warunków ustaleń, a co za tym idzie stracił wpłaconą kaucję. W związku z powyższym, wnioskodawca powziął wątpliwości o możliwości zaliczenia tej kaucji w poczet kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na powzięte wątpliwości organ podatkowy wskazał na ogólne zasady zaliczania wydatków w poczet kosztów uzysk...