Ustawa o systemie do obsługi umów podpisana przez prezydenta

Nowa ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów czeka już tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. System, który ma też ułatwiać prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zostanie uruchomiony do 2025 r.

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą, utworzony zostanie system teleinformatyczny do obsługi umów o pracę, umów zleceń i umów uaktywniających. Nowe narzędzia będą skierowane do mikroprzedsiębiorców, firm zatrudniających do 9 osób, rolników oraz osób fizycznych. Projektowany system zostanie zintegrowany z systemami praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl.

– Dzięki nowym przepisom realnie zmniejszą się obciążenia dla mikroprzedsiębiorców. Ponadto – co równie ważne – zwiększy się ochrona praw osób wykonujących czasowe i proste prace – mówi szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena M...