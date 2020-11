Ustalenie limitu zwolnienia od stosowania kas fiskalnych

Ww. rozporządzenie weszło ono w życie 1 stycznia 2019 r. a obowiązywać będzie do 31 grudnia 2021 r.

Zwolnienia przewidziane przez to rozporządzenie mają charakter przedmiotowy i podmiotowy. Zwolnienia przedmiotowe określone zostały przez wymienienie w załączniku do rozporządzenia czynności zwolnionych z ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zwolnienie podmiotowe natomiast odnosi się do przedsiębiorców, których obroty nie sięgają określonego pułapu.

Obrót w sensie ekonomicznym jest wartością całkowitej sprzedaży dóbr lub usług danej organizacji w danym okresie lub całkowita wartość transakcji na określonym rynku. Przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wiąże pojęcie obrotu z podstawą opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem podstawę opodatkowania stanowi wszystko, co stanowi zapłatę którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczonych towarów lub usług świadczonych przez podatnika. Inaczej mówiąc obrót to każda dokonana sprzedaż.

A zatem do obrotu zaliczyć należy każdą sprzedaż realizowaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to także takich czynności, które w powołanym rozporządzeniu zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania poprzez kasę fiskalną. Brak obowiązku ewidencjonowania w taki sposób nie oznacza przecież, że dana czynność nie jest dostawą czy świadczeniem usługi. Nie ma zatem podstawy do wyłączenia jej z obrotu. Do obrotu zaliczyć więc trzeba m.in. usługi finansowe, ubezpieczeniowe, w zakresie edukacji.

Zagadnienie zwolnienia podatników ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów uregulowane zostało w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. zwalnia się: