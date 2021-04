Usługi naprawy pojazdów - uznanie za kompleksowość, MPP i GTU

Skoro mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem usług (naprawą i serwisem pojazdów) w skład których wchodzą usługi pomocnicze wymienione w pkt a-f lub części wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT, to w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M spółka nie powinna wskazywać kodów GTU poszczególnych usług i oznaczenia MPP. Tak uznał Dyrektor IS w interpretacji indywidualnej.