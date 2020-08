Usługa ciągła a rozliczenie VAT

Zarówno ustawa o VAT jak również inne akty prawne nie zawierają definicji usługi ciągłej. Taki stan powoduje wątpliwości podatników czy wykonywane przez nich świadczenie kwalifikuje się do kategorii ciągłych. Interpretacja pojęcia „usługa ciągła” jest dokonywana przez organy podatkowe i sądownictwo administracyjne, ale w sposób mocno odmienny. Sądy - w przeciwieństwie do fiskusa - uważają, że pojęcie to ma zakres szeroki, nie ograniczający się do nieprzerwanego wykonywania świadczenia.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zapis taki wskazuje, że gdy usługa ciągła świadczona jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych (tak w praktyce bywa najczęściej), obowiązek podatkowy powstaje z nadejściem ostatniego dnia każdego poszczególnego miesiąca. Wyjątkiem są przypadki otrzymania całości lub części zapłaty należności przed wykonaniem usługi.

Prawdziwy problem polega jednak na tym, że zarówno ustawa o VAT jak również inne akty prawne nie zawierają definicji usługi ciągłej. Taki stan pociąga za sobą skutek w postaci wątpliwości podatników czy wykonywane przez nich świadczenie kwalifikuje się do kategorii ciągłych i możliwe jest zastosowanie do niego art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. To zaś przekłada się na niepewność podatników w stosunku do otoczenia prawnego, w którym funkcjonują. Zwłaszcza, że wyrażona w art. 2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zasada, że nie dające się usunąć wątpliwości co do treści prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika (in dubio pro tributario) nie jest przez organy podatkowe przestrzegana.

Usługa ciągła to usługa stała

Interpretacja pojęcia „usługa ciągła” jest dokonywana w sposób mocno odmienny przez organy podatkowe i sądownictwo administracyjne.

Przykładem jednego z nowszych stanowisk organów podatkowych może być to przedstawione przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.903.2018.1.KT. Uznano w niej, iż sprzedaż ciągłą pojmować należy w ramach określonych przez zasady prawa cywilnego. Należy ją bowiem odnieść do zobowiązania o charakterze ciągłym. Jest nim zobowiązanie okresowe lub świadczenie ciągłe. Świadczenia ciągłe polegają na określonym, stałym zachowaniu dłużnika podczas trwania zobowiązania. W przeciwieństwie do świadczeń okresowych nie da się tu wyodrębnić samodzielnych czynności, mogących zostać uznanymi za samodzielne świadczenie. To z kolei sprawia, że sprzedaż ciągła polega na stałym zachowaniu się zobowiązanego do danego świ...