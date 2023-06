Urodzinowe prezenty dla pracowników i osób współpracujących w PIT

Jeżeli otrzymanie przez pracowników oraz osoby ściśle współpracujące ze spółką prezentów i upominków nie będzie wynikało ani z zawartych umów o pracę, regulaminów, a ponadto nie będzie stanowiło wynagrodzenia za świadczoną pracę, to co do zasady wartość tych prezentów i upominków nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód ze stosunku pracy. Taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.