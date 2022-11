UOKiK stawia zarzuty spółce PayPal

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce PayPal, która oferuje internetowe usługi finansowe (tzw. portfel wirtualny). Jak wskazuje UOKiK, PayPal może stosować niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów, za co grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu. Zarzuty odnoszą się m.in. do niejasności ws. blokowania dostępu do kont czy wypowiadania umów.