Umowy o dzieło nadal popularne

W całym 2023 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazano w sumie 1,2 mln formularzy RUD, za pomocą których zgłoszono łącznie 1,6 mln umów o dzieło – wynika z danych opublikowanych przez ZUS. Liczba zawieranych umów o dzieło nie uległa większym zmianom w porównaniu do 2022 r.

Między styczniem a grudniem 2023 r. do ZUS trafiło w sumie 1,2 mln formularzy RUD, co oznacza wzrost o 50,5 tys. rok do roku. Liczba zgłoszonych w ten sposób umów o dzieło wyniosła z kolei 1,6 mln, czyli była niższa o 81,7 tys. r/r.

W ubiegłym roku umowy o dzieło zgłosiło łącznie 75,8 tys. podmiotów, a zdecydowaną większość (97 proc.) stanowili zarejestrowani w ZUS płatnicy składek. Pozostałą część stanowiły głównie osoby fizyczne niebędące płatnikami składek. Blisko 90 proc. zgłoszeń for...