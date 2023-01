Umowa zlecenie liczy się do emerytury

Za okresy składkowe, zaliczane do uprawnień i wpływające na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, uważa się wszystkie okresy opłacania składek z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Interpelacja nr 37865 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia w odniesieniu do stażu pracy wymaganego do uzyskania emerytury

Szanowna Pani Minister,

w obecnie obowiązującym systemie prawnym mamy do czynienia z dużą dyskryminacją osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia w porównaniu z tymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, jeżeli chodzi o system składek emerytalnych i prawo do emerytury (staż emerytalny).

W hipotetycznej sytuacji zatrudnienia dwóch osób u tego samego pracodawcy, które wykonują podobne zadania i otrzymują takie same pieniądze, po 10 latach pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie miał zaliczone 10 lat składkowych, a ten na podstawie umowy zlecenia - zero lat pomimo opłacania takiej samej składki emerytalnej. Taka sytuacja wydaje się złamaniem konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.

W związku z tym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

Czy nie jest zasadna zmiana przepisów w tym kierunku, aby osoby odprowadzające składki emerytalne były traktowane jednakowo, niezależnie od rodzaju zatrudnienia? Czy w podległym Pani ministerstwie są prowadzone prace, żeby zmienić obecny stan rzeczy? Jeżeli tak, to jakie?

Posłowie:

Krystian Kamiński, Robert Winnicki, Michał Urbaniak, Grzegorz Braun, Dobromir Sośnierz

19 grudnia 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 37865 w sprawie dyskryminacji osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia w odniesieniu do stażu pracy wymaganego do uzyskania emerytury

Szanowna Pani Marszałek,

