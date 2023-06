Ulga w składce zdrowotnej dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Dyspozycja treści art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie warunkuje skorzystania z obniżenia wysokości rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej od uzyskiwania przychodu jedynie z działalności gospodarczej. Ubezpieczony może uzyskiwać przychody także z innych źródeł, byleby one nie powodowały nowego tytułu ubezpieczeniowego.

Wnioskodawczyni w treści wniosku o interpretację wskazała, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2 maja 2016 r. W 2022 r. do 7 czerwca opłacała wyłącznie składkę zdrowotną (otrzymywała zasiłek macierzyński), od 8 czerwca 2022 zgłoszona jest do wszystkich ubezpieczeń społecznych. Uzyskiwane dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje skalą podatkową. W roku 2022 w miesiącach wrzesień - listopad otrzymała zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo uzyskuje przychody z tytułu najmu prywatnego, które rozlicza ryczałtem. Roczne rozliczenie podatku dochodowego za rok 2022 sporządziła wspólnie z małżonkiem (PIT-36) wskazując na nim dochody z działalności gospodarczej oraz zasiłku chorobowego, dochody małżonka stanowiło wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę. Od 20 września 2022 r. wnioskodawczyni ma ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni zapytała, czy sporządzając roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2022 ma prawo skorzystać z ograniczenia rocznej składki zdrowotnej (na podstawie artykułu 82 ust. 10 pkt 2 ustawy o świadczeniach finansowanych z ubezpieczenia zdrowotnego), czy może to zrobić nawet jeśli nie stosowała miesięcznego ograniczenia składki zdrowotnej wynikającej z artykułu 82 ust. 10 pkt 1 ustawy oraz czy korzystając z ograniczenia rocznej składki zdrowotnej uwzględnia kwotę podatku wyłącznie dotyczącą dochodów z działalności gospodarczej.

W ocenie wnioskodawczyni z art. 82 ust. 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej u.ś.o.z.), jak z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186), której uchwalenie doprowadziło do wejścia w życie z dniem 1 lipca 2022 r. obecnego brzmienia art. 82 ust. 10 u.ś.o.z., nie wynika aby osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, które spełnia ustawowe warunki, nie mogła opłacać miesięcznej i rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne na warunkach określonych w tym przepisie tylko z tego powodu, że pobiera zasiłek chorobowy lub osiąga przychody z najmu prywatnego. Zatem, tego rodzaju okoliczności nie pozbawiają osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności możliwości opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na warunkach określonych w art. 82 ust. 10 u.ś.o.z.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 79 ust. 1 ww. ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Zgodnie z przepisami usta...