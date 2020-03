Ulga termomodernizacyjna tylko dla tych których stać na inwestowanie?

Termomodernizacja budynku pozwala znacząco obniżyć koszty jego eksploatacji, szczególnie ogrzewania. Tylko wymieniając okna i drzwi, możemy zaoszczędzić do 15 proc. energii. Rzecz w tym, że do termomodernizacji najlepiej podejść kompleksowo, uwzględniając nie tylko wymianę okien i ogrzewania na nowocześniejsze, ale też wymianę drzwi, termomodernizację ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad nieogrzewaną piwnicą czy podłogi na gruncie - a to, niestety, dla wielu rodzin wydatki nie do udźwignięcia.

Interpelacja nr 1243 do ministra rozwoju w sprawie ograniczenia możliwości korzystania z ulg na termomodernizację

Pani Minister!

Koszty bieżące zarówno na zakup żywności, jak i stałe wydatki związane z prowadzeniem gospodarstw domowych, stale rosną. Dlatego też każde rozwiązanie służące ich pomniejszeniu jest godne docenienia. W grudniu rząd przyjął projekt noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przewiduje on m.in. wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty czy pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. Rozwiązanie jest też bardzo istotne w walce o lepszą jakość powietrza i promowanie „zielonej energii”. Termomodernizacja budynku pozwala znacząco obniżyć koszty jego eksploatacji, szczególnie ogrzewania. Tylko wymieniając okna i drzwi, możemy zaoszczędzić do 15 proc. energii. Rzecz w tym, że do termomodernizacji najlepiej podejść kompleksowo, uwzględniając nie tylko wymianę okien i ogrzewania na nowocześniejsze, ale też wymianę drzwi, termomodernizację ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad nieogrzewaną piwnicą czy podłogi na gruncie - a to, niestety, dla wielu rodzin wydatki nie do udźwignięcia.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy resort ma wiedzę, jak wielka jest skala potrzeb w tym zakresie? Jak duże jest zróżnicowanie w poszczególnych regionach? Jaka jest perspektywa czasowa, która zbliży nas do osiągnięcia celu, jakim jest poprawa warunków życia wynikająca z działań zachęcających obywateli do wprowadzenia oszczędności energetycznych w domach jednorodzinnych? W ramach proponowanej ulgi mogą zostać odliczone m.in. wydatki na zakup materiałów budowlanych do ocieplenia domu jednorodzinnego, wymianę starych pieców na nowe kotły na paliwo stałe, olej czy gaz, a także inwestycje w odnawialne źródła energii. Pytanie: Czy stworzone w ustawie warunki do korzystania z ulg będą dostępne tylko dla tych, których stać będzie na inwestowanie w termomodernizację?

Poseł Katarzyna Osos

3 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1243 w sprawie ograniczenia możliwości korzystania z ulg na termomodernizację

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Katarzyny Osos, w sprawie ograniczenia możliwości korzystania z ulg na termomodernizację, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2019 roku, służy zwiększeniu efektywności interwencji publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, funkcjonującego na obecnych zasadach od 2009 r.

Projekt ten wpłynął do Sejmu w dniu 23 grudnia 2019 roku (druk nr 128) i jego pierwsze czytanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

12 marca br. ww. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 412) - dop. red.

