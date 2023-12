Ulga na złe długi w VAT – istotna jest data uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności

Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, które potocznie nazywamy ulgą na złe długi w VAT, zostały określone w przepisach ustawy o VAT. Warto zwrócić uwagę, że analizując prawo do skorzystania z ulgi trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż zmieniły się dość istotnie przepisy ją regulujące – co może mieć znaczenie w przypadku nieco starszych wierzytelności.