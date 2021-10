Ujęcie w JPK_V7M sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, która dokonuje sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych oraz incydentalnie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka obowiązana jest posiadać kasę rejestrującą i ewidencjonować za jej pomocą sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka wprowadziła zasadę, iż każdorazową sprzedaż dokumentuje wystawioną fakturą, bez względu, czy jest to sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy czy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dokumentując sprzedaż w pierwszej kolejności wystawiana jest faktura. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż ta (po wystawieniu faktury) automatycznie rejestrowana jest na drukarce fiskalnej (drukarka starszej generacji, bez możliwości wpisywania numerów NIP). Po wystawieniu faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a właściwie w tym samym czasie drukarka fiskalna drukuje paragon, który dopinany jest do wystawionej uprzednio faktury. Spółka w pliku JPK_V7M ujmuje i wykazuje wszystkie wystawione przez siebie faktury, a co za tym idzie nie uwzględnia w rejestrach raportu zbiorczego sprzedaży z drukarki fiskalnej za okres, kiedy wystąpiła sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz nie stosuje do tej sprzedaży oznaczeń RO oraz FP. W ewidencji księgowej oraz ewidencji dla celów podatku VAT znajdują się wyłącznie faktury.

Spółka chciała wiedzieć, czy ma prawo składając JPK_V7M, w którym ujęta jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie oznaczać faktury symbolem FP oraz jednocześnie nie wykazywać okresowych raportów zbiorczych sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jej zdaniem, w deklaracji JPK_V7M powinna wykazywać wyłącznie faktury VAT, którymi dokumentuje całą sprzedaż, gdyż w pełni odzwierciedla to wykonane operacje gospodarcze w danym okresie sprawozdawczym i pozwala na prawidłowe dokonanie rozliczeń podatkowych w zakres...