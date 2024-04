Ubezpieczenie w KRUS nie daje prawa do ulgi dla seniorów w PIT

Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, podatniczce nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów, ponieważ nie spełnia wszystkich przesłanek konstytuujących tę ulgę, a konkretnie nie spełnia warunku podlegania z tytułu uzyskania przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, co uniemożliwia prawo do skorzystania z dobrodziejstwa tejże ulgi.