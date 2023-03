Ubezpieczenie na życie dla członka zarządu jako koszt spółki

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która zamierza jako ubezpieczający zawrzeć ubezpieczenie z towarzystwem ubezpieczeń, na mocy której ubezpieczy życie jedynego członka zarządu spółki - prezesa zarządu. Produkt ubezpieczeniowy będzie obejmował szereg zdarzeń losowych mieszczących się w zakresie ubezpieczenia na życie, tj. śmierć ubezpieczonego, w tym w wyniku wypadku i wypadku komunikacyjnego, pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku ww. wypadków, operacja ubezpieczonego, pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, poważne zachorowanie ubezpieczonego, leczenie specjalistyczne ubezpieczonego, powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Uposażeni, czyli osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego określeni zostaną zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Osobą uposażoną nie będzie spółka. Składka polisy ubezpieczeniowej będzie składała się z jednej raty. Zawarcie ww. umowy ma na celu budowanie stosunku lojalności między ubezpieczonym a ubezpieczającą spółką, przynajmniej do końca trwania umowy ubezpieczenia. Celem nadrzędnym tej umowy jest więc umacnianie więzi z przedsiębiorstwem. Ma to służyć podtrzymywaniu stosunku służbowego. Ponadto, prezes zarządu warunkuje dalsze pełnienie funkcji od zawarcia przedmiotowej polisy.

Jak wyjaśniła spółka we wniosku, prowadzi profesjonalną działalność w zakresie tłumaczeń przysięgłych oraz zarządzania projektami. Swoją ofertę kieruje zarówno do klientów z województwa, w którym ma siedzibę, jak i podmiotów z całego kraju. Wśród klientów przeważnie są podmioty gospodarcze i instytucjonalne, w tym z dziedziny wymiaru sprawiedliwości (sądy, biura notarialne) oraz ścigania (Policja, Prokuratura, Straż Graniczna). Z tego powodu zarząd spółki często odbywa podróże służbowe w celu realizacji obowiązków wynikających z wyżej opisanej działalności. Ponadto, specyfika działalności (tłumaczenia przysięgłe) często wymaga wykonywania działań w obecności osób, którym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw lub w miejscach, gdzie takie osoby są przetrzymywane (zakłady karne). Zarząd spółki jest jednoosobowy, nie ma w spółce prokurentów - wobec czego reprezentacja jest jednoosobowa. Prezes Zarządu pełni swoje funkcje (zarówno reprezentacyjne, jak i operacyjne) na podstawie aktu powołania oraz zapisów szczegółowych umowy spółki. Prezes Zarządu jest jedyną osobą w spółce uprawnioną do wykonywania tłumaczeń przysięgłych. To on podpisuje i opatruje pieczęciami wykonane na rzecz klientów tłumaczenia.

Spółka chciała wiedzieć, czy wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie na życie dla członka zarządu stanowią dla niej koszty uzyskania przychodu. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła pr...