Twórca jako podatnik VAT

Definicja podatnika VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na uwagę zasługuje jednakże to, że pojęcie "działalność gospodarcza", zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność gospodarcza w ustawie o VAT

Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1–6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi tu o przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Tak więc twórca, będący pracownikiem, nie zostanie uznany za podatnika VAT z tytułu wykonywania czynności z zakresu umowy o pracę.

Zgodnie zaś z art. 15 ust 3 pkt 3 ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, nie uznaje się ponadto czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2–9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło). W tym przypadku obowiązuje jednakże dodatkowy warunek, w postaci zastrzeżenia, że z tytułu wykonania tych czynności osoby te muszą być związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Twórcy mogą osiągać przychody z art. 13 pkt 2 albo przychody z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. W pierwszym przypadku będą to przychody z przenoszenia praw do dzieł już istniejących, w drugim zaś z wykonywania dzieł zamówionych.

Usługi twórców i artystów

Ponadto, jak wynika z art. 15 ust. 3a ustawy o VAT, przepis ust. 3 pkt 3 tego artykułu stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za poś...