Transformacja w opiece zdrowotnej. Polska zmienia zasady wypłaty świadczeń L4

Transformacja 1 stycznia 2025 roku. Zapamiętajmy tę datę. To dzień, który prawdopodobnie zapisze się w historii jako moment, w którym polski rząd podejmuje śmiałe kroki w transformacji systemu opieki zdrowotnej dla pracowników. Co to oznacza w praktyce? Mowa o tzw. chorobowym, które miałoby być już od pierwszego dnia wypłacane przez ZUS.