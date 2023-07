Termin przesyłania PIT-11 i PIT-4R po zakończenia działalności

W przypadku, gdy płatnik zaprzestaje prowadzenia działalności przed upływem terminu określonego na złożenie PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11, ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że obowiązki te płatnik wykonuje do dnia zaprzestania działalności. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej racjonalne. Do dnia zaprzestania działalności podmiot gospodarczy dysponuje atrybutami płatnika, tj. firmowymi środkami (materialnymi i ewentualnie kadrowymi), pozwalającymi na wypełnienie tego obowiązku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 42284 do ministra finansów w sprawie terminu przesyłania deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R w przypadku zakończenia prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej

informacje PIT-11 oraz deklaracje PIT-4R płatnicy przesyłają do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, zaś podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Takie terminy wynikają z art. 42g ust. 1 ustawy o PIT. Od tej zasady istnieje jednak jeden wyjątek. Otóż zgodnie z ust. 2 ww. artykułu w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Powyższe rozwiązanie jest znaczącym utrudnieniem dla przedsiębiorców kończących działalność, bowiem w ostatnim dniu prowadzenia działalności gospodarczej są oni zobowiązani do przesłania ww. PIT-ów, co jest terminem zdecydowanie zbyt krótkim na sporządzenie stosownych rozliczeń.

Rozwiązaniem problemu byłoby odpowiednie znowelizowanie przepisu w taki sposób, aby PIT-11 i PIT-4R były składane w tym samym terminie, niezależnie od tego, czy działalność została zlikwidowana, czy jest nadal prowadzona. Takie rozwiązanie funkcjonuje w odniesieniu do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym, którzy mimo likwidacji działalności składają PIT-36L do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Czy przedmiotowy problem został dostrzeżony w pracach Ministerstwa Finansów? Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo w celu dostosowania terminów na złożenie PIT-11 i PIT-4R w przypadku zakończenia prowadzenia działalności do rzeczywistych możliwości podatników? Na jakiej podstawie opiera się zróżnicowanie w zakresie wyznaczenia terminów do złożenia PIT-11 i PIT-4R oraz PIT-36L w przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez podatnika?

Poseł Jarosław Sachajko

3 lipca 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 42284 w sprawie terminu przesyłania deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R w przypadku zakończenia prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej

w związku z interpelacją posła Jarosława Sachajki w sprawie terminu przesyłania deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R w przypadku zakończenia prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Przepisy prawa podatkowego rozróżniają pojęcie podatnika i płatnika. W myśl ogólnych definicji tych pojęć, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która podlega na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Z kolei płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowo...