Termin na zgłoszenie danych do CRBR minie już 13 lipca

Już 13 lipca 2020 r. upłynie termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – przypomina Ministerstwo Finansów. Obowiązek zgłoszenia danych dotyczy bezpośrednio spółek, które wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed wejściem w życie regulacji o CRBR, czyli przed 13 października 2019 r.

Termin 13 lipca 2020 r. odnosi się do spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. Okres dostosowania się do nowego wymogu wynosi więc w tym przypadku 9 miesięcy, a pierwotnie miało to być 6 miesięcy (przedłużenie zostało zatwierdzone w związku z pandemią koronawirusa).

„Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS” – ...