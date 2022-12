Termin aktualizacji VAT-R a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT

Przedsiębiorca od 3 września 2019 r. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie administracyjnej obsługi biura i od tego dnia korzystał ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. W prowadzonej przez siebie działalności nie wykonywał i nie wykonuje Pani czynności z zakresu art. 113 ust. 13 ustawy. W 2019 r. wartość sprzedaży dokonanej nieznacznie przekroczyła, w proporcji do okresu prowadzenia działalności, limit pozwalający na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego. W następstwie przekroczenia wartości sprzedaży zwolnionej podatnik utracił prawo do zwolnienia i nastąpiło powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie oraz zobowiązanie do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Przedsiębiorca stał się czynnym podatnikiem VAT zobowiązanym do składania deklaracji podatkowych za miesięczne okresy rozliczeniowe. Niemniej jednak, przeoczył przekroczenie niniejszego limitu, co w konsekwencji spowodowało, że VAT-R został złożony do Urzędu Skarbowego 31 maja 2022 r. Następnie 3 czerwca 2022 r. zostały złożone deklaracje podatkowe za miesiąc grudzień 2019 r. oraz za poszczególne miesiące 2020 r. Sprzedaż dokonywana przez przedsiębiorcę nie przekroczyła łącznie w roku podatkowym zarówno w 2020 jak i w 2021 kwoty 200 000 zł. W związku z pierwotnym przeoczeniem momentu przekroczenia limitu wartości sprzedaży w 2019 r. również zawiadomienie o ponownym skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego zostało złożone 31 maja 2022 r.

Odpowiedź:

Odnośnie obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R należy wskazać, że w myśl art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarej...