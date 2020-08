Tarcza finansowa PFR: Zaliczka może zablokować pomoc

Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu pobrał od kontrahenta zaliczkę i zgodnie z prawem wystawił fakturę-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyżony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysokość tej zaliczki. Weryfikację danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca otrzymał zaliczkę, przychód jest sztucznie zawyżony. Czy rząd planuje w trybie pilnym zająć się przedsiębiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mogą otrzymać pomocy z PFR? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rozwoju.

Interpelacja nr 8381 do ministra rozwoju w sprawie firm nieobjętych pomocą w ramach tzw. tarcz antykryzysowych

Szanowna Pani Minister,

w związku z pandemią COVID uchwalony został pakiet tzw. tarcz antykryzysowych, których jednym z celów była ochrona miejsc pracy. W ramach jednej z pierwszych tarcz stworzono możliwość pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców, całym procesem oceny, wypłaty i rozliczania tych dotacji zgodnie ze stosowną ustawą zajmuje się Polski Fundusz Rozwoju (dalej: PFR).

Uprawnionymi do otrzymania dotacji są przedsiębiorstwa, które w miesiącach marzec, kwiecień br. stwierdziły spadek przychodów o minimum 25% w stosunku do przychodów w tych miesiącach w 2019 roku. Wysokość dotacji jest zależna od liczby zatrudnionych oraz poziomu spadku obrotów w przedziałach 25, 50, 75%. Zgodnie z ustawą stosowny wniosek przedsiębiorca musi złożyć za pośrednictwem wybranego przez siebie banku, który jest na liście banków współpracujących z PFR. Zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronach WWW PFR we właściwych polach należy wpisać przychody za miesiąc, w którym przedsiębiorca wnioskuje o dotację w latach 2019 i 2020. Zgodnie z instrukcją przychód jest liczony w sposób analogiczny jak w podatku dochodowym, czyli do przychodu zalicza się wszelkie kwoty z tytułu faktur-VAT sprzedaży, a nie zalicza się zaliczek otrzymanych na podstawie faktur-VAT-zaliczka, co w przypadku faktury-VAT-zaliczka nie skutkuje obowiązkiem podatkowym w rozumieniu podatku dochodowego. Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym podatku VAT faktura-VAT-zaliczka skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w rozumieniu podatku VAT. Tym samy przychód liczony wg reguł podatku dochodowego (taki jak przyjęto na potrzeby dotacji) jest inny niż „przychód VAT” liczony wg reguł podatku VAT. Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu pobrał od kontrahenta zaliczkę i zgodnie z prawem wystawił fakturę-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyżony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysokość tej zaliczki.

Weryfikację danych zawartych we wniosku PFR realizuje na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca otrzymał zaliczkę, przychód jest sztucznie zawyżony.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do niniejszego pytań: