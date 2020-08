Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku działalności pod tym samym numerem NIP

Przez mikrofirmę rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsiębiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP są skumulowani pracownicy z dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzić zmiany w tarczy, aby umożliwić takim przedsiębiorcom korzystanie z pomocy? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.

Interpelacja nr 8201 do ministra rozwoju w sprawie luk w tarczy finansowej PFR dla osób prowadzących kilka działalności pod tym samym numerem NIP

Szanowna Pani Minister,

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach tarczy antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Przez mikrofirmę rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsiębiorstwa. PFR nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP są skumulowani pracownicy z dwóch niezależnych przedsiębiorstw. Pokrzywdzeni więc są ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą więcej niż jedną działalność na tym samym numerze NIP, pomimo oddzielnie prowadzonej rachunkowości. W chwili odrzucenia wniosku o pożyczkę nie ma możliwości odwołania, tylko przedsiębiorca składa kolejny wniosek, który będzie taki sam i zostanie ...